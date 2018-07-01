Идем дальше!!!!! Россия победила Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018

Сегодня. Москва. Испания - Россия - 1:1, пен. - 3:4. Россия - в 1/4 финала! Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная России в матче 1/8 финала чемпионата мира в "Лужниках" по пенальти обыграла Испанию.

В серии пенальти Игорь Акинфеев отразил два удара испанцев.

Счет открыли испанцы: мяч оказался в воротах Акинфеева после рикошета от Сергея Игнашевича (разбор автогола – здесь). На 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти сравнял счет после игры рукой Жерара Пике (подробности эпизода – здесь).

В дополнительное время произошло историческое для ЧМ событие: главный тренер сборной России Станислав Черчесов первым использовал четвертую замену.

В 1/4 финала Россия сыграет в субботу, 7 июля, в Сочи против победителя встречи Хорватия – Дания.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Испания - РОССИЯ - 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти - 3:4

Голы: Игнашевич, 12 - в свои ворота (1:0). Дзюба, 41 - с пенальти (1:1).

Серия пенальти: Иньеста - 1:0. Смолов - 1:1. Пике - 2:1. Игнашевич - 2:2. Коке - 2:2 (вратарь). Головин - 2:3. Серхио Рамос - 3:3. Черышев - 3:4. Аспас - 3:4 (вратарь).

Испания: де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Сильва (Иньеста, 67), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Диегу Коста (Аспас, 80).

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Игнашевич, Мариу Фернандес, Зобнин, Кузяев (Ерохин, 97), Самедов (Черышев, 61), Головин, Жирков (Гранат, 46), Дзюба (Смолов, 65).

Предупреждения: Пике, 40. Кутепов, 54. Зобнин, 71.

Судьи: КАЙПЕРС, ван Рукел, Зайнстра (все Голландия).

ВАР: Маккели (Голландия). Гиль (Польша), Борш, Цвайер (все Германия).

1 июля. Москва. Стадион "Лужники".

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