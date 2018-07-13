Ибраим Ба: "Финал получится нелегким, но выиграет Франция"

Ветеран сборной Франции Ибраим Ба надеется на завоевание второго в истории "трехцветных" титула чемпиона мира.

- Как оцениваете шансы сборной Франции против хорватов?

- Я надеюсь, что Франция выиграет в финале, но матч будет нелегким. Хорватия обладает большим потенциалом, но мы верим, что получим вторую звезду. Дешам уже играл в финале чемпионата мира в 1998 году и выигрывал. Теперь он тренер и может повторить этот успех со сборной. Надо в это верить. Все любят Гвардьолу, Клоппа, но всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

- Вы ожидали, что фавориты турнира вылетят? Вы разочарованы этим?

- Все знают, что фаворитами чемпионата мира были испанцы, немцы, бразильцы, но это футбол. Но в оставшихся сборных все игроки выступают в топовых клубах. (Елена ГРИГРЬЕВСКАЯ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)