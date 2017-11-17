Ибрагимович раздумывает над возвращением в сборную Швеции

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции. Как сообщает RMC, футболист всерьез рассматривает возможность сыграть за шведов на ЧМ-2018. По данным источника, окончательное решение Ибрагимович примет в конце сезона, оценив свою форму, поскольку не играет с апреля, восстанавливаясь после травмы.

Напомним, что Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016.