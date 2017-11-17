Ибрагимович раздумывает над возвращением в сборную Швеции

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции. Как сообщает RMC, футболист всерьез рассматривает возможность сыграть за шведов на ЧМ-2018. По данным источника, окончательное решение Ибрагимович примет в конце сезона, оценив свою форму, поскольку не играет с апреля, восстанавливаясь после травмы.
Напомним, что Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016.
abs68
будь мужиком! Ушел значит ушел. Понятное дело что деньги его не интересуют - ему нужна слава, но если он мужик, то не должен выступать на ЧМ, т.к. нет его заслуги в проходе на ЧМ, плюс ко всему нарушит баланс в команде, станет сборная одного игрока и если он будет не готов вся сборная провалится.
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