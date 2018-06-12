Ибрагимович рассказал, кого он считает фаворитами чемпионата мира

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением о фаворитах ЧМ-2018.
- Скажу о командах, у которых есть шанс: это Бразилия, Испания, Германия, ну и разумеется ― Швеция, - цитирует футболиста официальный сайт ФИФА. - Также Аргентина, хоть они и не считают себя фаворитами, но однозначно являются ими. Мне жаль, что на чемпионате мира не будет сборной США, ведь это моя новая страна, я живу там и обязательно болел бы за американскую команду.
На ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет в группе А с командами Германии, Мексики и Кореи.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Златан Ибрагимович
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)