Ибрагимович рассказал, кого он считает фаворитами чемпионата мира

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением о фаворитах ЧМ-2018.

- Скажу о командах, у которых есть шанс: это Бразилия, Испания, Германия, ну и разумеется ― Швеция, - цитирует футболиста официальный сайт ФИФА. - Также Аргентина, хоть они и не считают себя фаворитами, но однозначно являются ими. Мне жаль, что на чемпионате мира не будет сборной США, ведь это моя новая страна, я живу там и обязательно болел бы за американскую команду.

На ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет в группе А с командами Германии, Мексики и Кореи.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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