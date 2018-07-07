00:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ибрагимович предложил Бекхэму пари на матч Швеция - Англия


Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович предложил экс-полузащитнику сборной Англии Дэвиду Бекхэму заключить пари. Завтра шведы сыграют с англичанами в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Йо, Девид Бекхэм, если Англия выигрывает, то я оплачу вам обед в любой точке мира, но если Швеция выигрывает, то вы купите мне, что я хочу, в IKEA. Идет?" - написал Ибрагимович в Инстаграме.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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