Ибрагимович не поедет на чемпионат мира из-за шведских СМИ

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что не попал в заявку сборной Швеции на чемпионат мира из-за влияния шведских СМИ.



- Таков уж у шведских СМИ склад ума. Я не ношу типичное шведское имя, не веду себя как типичный швед, хотя при этом остаюсь рекордсменом сборной по голам, - приводит Football Italia слова Ибрагимовича. - Чемпионат мира – это самый большой праздник в футболе. Все лучшие игроки будут там. А Златана не будет… должен быть, но не будет.

36-летний нападающий прекратил выступать за национальную команду в 2016 году, однако заявлял о возможности вернуться, чтобы сыграть на чемпионате мира в России.

На мировом первенстве шведская команда сыграет в группе F вместе со сборными Южной Кореи (18 июня), Германии (23 июня) и Мексики (27 июня).

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