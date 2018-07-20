Ибрагимович готов выполнить условия спора с Бэкхемом

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил о готовности выполнить условия пари с экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Игроки, выступавшие вместе за "ПСЖ", поспорили на результат матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором играли их национальные команды.

По условиям спора Ибрагимович должен был посетить матч сборной Англии в футболке "трех львов" и отведать "фиш энд чипс", если его сборная не сможет выйти в полуфинал. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу соотечественников Бекхэма.

– Дэвид, мы поспорили, и я проиграл, – цитирует Ибрагимовича BBC. – Я приеду на "Уэмбли", чтобы посмотреть игру Англии в футболке ее сборной и съесть "фиш энд чипс". Только дай мне время, чтобы успокоиться после поражения.

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