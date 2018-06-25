Хуммельс вернулся к тренировкам в общей группе

Помощник главного тренера сборной Германии Маркус Зорг сообщил, что защитник Матс Хуммельс начал тренироваться в общей группе. Игрок обороны пропустил матч чемпионата мира против Швеции (2:1) из-за полученного на тренировке мышечного повреждения.

– Хуммельс сегодня приступил к тренировкам в общей группе в составе сборной Германии, – цитирует ТАСС Цорга. – Футболист тренируется в полном объеме. Что касается Себастьяна Руди (получил удар ногой по лицу в матче со шведами и был заменен на Илкая Гюндогана. – Прим. "СЭ"), то вчера он был прооперирован и на сто процентов пропустит матч против Кореи. Если говорить о дальнейших матчах, то все будет зависеть от состояния здоровья полузащитника, не исключено, что он сможет сыграть в маске.

В третьем туре группового турнира чемпионата мира сборная Германии сыграет с Кореей (27 июня, Казань).

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