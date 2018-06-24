Хуммельс готов сыграть в матче третьего тура чемпионата мира

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс, который не сыграл в матче группового этапа чемпионата мира против Швеции из-за проблем с шеей, заявил, что чувствует себя лучше. Немцы в этом матче победили со счетом 2:1.
- Сейчас я чувствую себя хорошо, хочу сыграть в следующем матче и готов к этому, - цитирует ТАСС Хуммельса.
Сборная Германии выступает в группе F. Ей в третьем туре предстоит встретиться с Кореей (27 июня, Казань).
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ