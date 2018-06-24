01:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хуммельс готов сыграть в матче третьего тура чемпионата мира


Защитник сборной Германии  Матс Хуммельс, который не сыграл в матче группового этапа чемпионата мира против Швеции из-за проблем с шеей, заявил, что чувствует себя лучше. Немцы в этом матче победили со счетом 2:1.

- Сейчас я чувствую себя хорошо, хочу сыграть в следующем матче и готов к этому, - цитирует ТАСС Хуммельса.

Сборная Германии выступает в группе F. Ей в третьем туре предстоит встретиться с Кореей (27 июня, Казань).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ  

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5318729

К комментариям
0
Материалы других СМИ