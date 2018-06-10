Хулен Лопетеги: "Я рад, что игра против Туниса была сложной"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча против Туниса (1:0) отметил, что доволен игрой и соперником. Встреча состоялась в воскресенье в Краснодаре.

- Нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах, - приводит ТАСС слова Лопетеги. - Я рад, что игра была сложной, это нам поможет адаптироваться к чемпионату мира.

Сборная Туниса заставила нас сыграть в высоком ритме. Также арбитры были довольно квалифицированными. Я остался с позитивным настроением.

Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Тунис выступит в квартете G встретится с Англией (18 июня, Волгоград), Бельгией (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамой (28 июня, Саранск).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу