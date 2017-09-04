Хулен Лопетеги: "У сборной Испании должен быть собственный стадион"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги считает, что у национальной команды должен быть свой собственный стадион. По его словам, играя на "Уэмбли" против Англии, у любого человека появляется чувство зависти.

- В матче против сборной Италии мы ощутили поддержку болельщиков на прекрасной арене - "Сантьяго Бернабеу", - цитирует Marca Лопетеги. - Болельщики, стадион - все это положительно сказалось на нашей игре. Возможно, они сделали наших соперников менее уверенными. Например, когда вы играете на "Уэмбли" против Англии, вы чувствуете зависть. Но вы надеетесь на стадион, который даст вам толчок в трудный момент.

Свой стадион для сборной Испании? Как тренер я смотрю на "Уэмбли" или "Стад де Франс", которые являются домом для Англии и Франции. Нужно стремиться к этому.