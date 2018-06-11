Хулен Лопетеги: "Статус фаворита не поможет и не помешает нам на чемпионате мира"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что на ЧМ-2018 у его команды очень сложная группа. С испанцами сыграют Португалия, Марокко и Иран.

– От нас не зависит то, кого называют фаворитами, – цитирует Kicker Лопетеги. – Нужно принять это и не обращать внимания. Конечно, сейчас много ставок и прогнозов, но это не поможет и не помешает нам на турнире.

Португалия – действующий чемпион Европы, Иран был лучшей командой в Азии, в Марокко много талантливых игроков, а Эрве Ренар – специалист по африканским сборным. Эти три соперника заставят нас сыграть по максимуму.

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