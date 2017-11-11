Хулен Лопетеги: "Состав на чемпионат мира-2018 будет назван в мае"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что пока рано говорить о составе на чемпионат мира-2018. Тем не менее, он рассчитывает, что все лидеры смогут помочь испанцам на мировом первенстве в России.

- Состав на чемпионат мира-2018 будет назван в мае, и только тогда мы будем принимать какие-либо решения, - цитирует Football Espana Лопетеги. - Конечно, если все пойдет по плану, то Жорди Альба и Иско. Мы должны думать о том, что нам удалось сделать хорошо, а я же должен обеспечить лучшие условия для игроков, которые являются нашими лидерами, чтобы они могли максимально использовать свой талант.

Сегодня Испания проведет товарищеский матч с Коста-Рикой, а 14 ноября состоится встреча с Россией в Санкт-Петербурге, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.