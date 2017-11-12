Хулен Лопетеги: "Счет 5:0 не отражает разницу между сборными Испании и Коста-Рики"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча против Коста-Рики (5:0) отметил, что соперник является сильной командой, несмотря на итоговый счет. По его словам, игра могла быть иной, если бы имела официальный статус.

- Я очень рад, но не крупному счету, - приводит Sport.es слова Лопетеги. - Мы забивали и больше. Я доволен отношением команды, несмотря на то, что это неофициальная игра. Они сражались до последнего, что и привело нас к успезу.

Быстрый гол осложнил жизнь нашим соперникам. Но Коста-Рика все же хорошая команда. Считаю, игра была бы иной, если бы мы встретились на чемпионате мира. Счет 5:0 не отражает разницу между нашими сборными.