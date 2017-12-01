Хулен Лопетеги: "Сборная Испании предпочла бы базироваться в Краснодаре во время ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что команде нужно проделать огромную работу, чтобы выйти из группы на чемпионате мира 2018 года. Испанцы на групповом турнире встретятся со сборными Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

– Не забывайте, что это чемпионат мира, и уровень всех команд высочайший, – цитирует "Р-Спорт" Лопетеги. – К тому же начинаем турнир матчем с чемпионом Европы и одной из лучших команд мира – Португалией. Остальные два соперника тоже очень непростые, они добились права выступить в России. Марокко – это одна из лучших африканских команд, Иран тоже сильная команда, поэтому нужно будет проделать огромную работу, чтобы выйти из группы.

Нет худших или лучших раскладов, что есть, то и надо принимать. Португалия – большая команда, потрясающая сборная, которую возглавляет тренер с огромным опытом. И на многих позициях играют одни из лучших футболистов мира.

Начинаем в Сочи, да и нужно понимать расстояния в России. Официально пока сказать не можем, но Краснодар на данный момент – самый предпочтительный вариант.

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