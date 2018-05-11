10:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хулен Лопетеги: "Решили поселить сборную Испании в Краснодаре из-за великолепной инфраструктуры и климата"


Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, почему во время ЧМ-2018 команда будет базироваться в Краснодаре.

- Сборная Испании будет базироваться в Краснодаре, где матчей чемпионата мира не будет. Что было основным при принятии этого решения: расстояние до стадионов, где будут проходить матчи, или климат?

- Оба этих фактора очень важны, мы приняли их во внимание. Также сыграла роль великолепная инфраструктура, которую мы будем использовать для подготовки и восстановления после матчей. Климат тоже важен. Погодные условия должны быть максимально близкими к тем, в которых нам предстоит соревноваться, - цитирует тренера AS.

На ЧМ-2018 сборная Испании сыграет в группе В с командами Португалии, Марокко и Ирана.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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