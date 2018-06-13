Хулен Лопетеги: "Расстроен, но надеюсь выиграем чемпионат мира"

Хулен Лопетеги, которого сегодня уволили с поста главного тренера сборной Испании, выразил мнение, что команда сможет выиграть чемпионат мира в России.

- Я очень расстроен, но надеюсь, что мы проведем чудесный чемпионат мира и выиграем его, - приводит Marca слова Лопетеги. - У нас отличная команда.

Вчера, 12 июня, было объявлено о назначении 51-летнего специалиста главным тренером "Реала". Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес остался недоволен таким ходом событий и объявил о расторжении контракта с Лопетеги. Его место на время чемпионата мира займет Фернандо Йерро, который работал в сборной Испании спортивным директором.

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