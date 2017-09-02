Хулен Лопетеги: "Нельзя сказать, что матч с Италией будет решающим"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги считает, что матч отбора ЧМ-2018 с Италией получится непростым. В первой игре в Турине была зафиксирована ничья – 1:1.

– Я жду совсем другой игры, – цитирует AS Лопетеги. – Итальянцы будут играть по-другому, с другими футболистами. Надеюсь, мы готовы к этой встрече. Я не думаю, что итальянцы будут только защищаться. Мы должны предложить что-то новое, отличное от предыдущей игры. Некоторые футболисты Италии сейчас в хорошей форме. Мы понимаем важность этого матча, но я бы не стал загадывать и говорить, что это решающий матч.