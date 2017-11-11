Хулен Лопетеги: "Месси и Аргентина? Не собираюсь обсуждать отдельных игроков и команды"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что готов сыграть с Аргентиной на чемпионате мира-2018. Тем не менее, специалист не готов сейчас обсуждать вероятных соперников.

- Месси и Аргентина? Мы будем уважать любую команду, которая попадет с нами в группу на чемпионате мира-2018, - цитирует Football Espana Лопетеги. - Я не буду обсуждать, нравится ли мне та или другая команда или игрок. Вы не можете контролировать жеребьевку. То, что получится, то и будет хорошо для нас.

Напомним, сегодня Испания проведет товарищеский матч с Коста-Рикой, а 14 ноября состоится встреча с Россией в Санкт-Петербурге, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.