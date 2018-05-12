Хулен Лопетеги: "Количество звезд ничего не значит, иначе бы Италия попала на чемпионат мира"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не согласен, что его команда является основным фаворитом на победу в чемпионате мира. На ЧМ-2018 сборная Испании сыграет в группе В с командами Португалии, Марокко и Ирана.

– В турнире сыграют очень много сильных команд. В первую очередь это португальцы, действующие чемпионы Европы. Все команды, которые побеждали на чемпионатах Европы или мира, входят в число фаворитов, потому что чемпионский менталитет у них в ДНК, – цитирует Football-Espana Лопатеги. – Например, у Бельгии тоже отличная команда. История и количество звезд в твоей команде мало что значат, в противном случае Италия бы попал на чемпионат мира.



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