Хулен Лопетеги: "К матчу с Португалией Испания должна быть готова наилучшим образом"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не считает, что его команде повезло со жребием группового турнира ЧМ-2018. Испанцы оказались в квартете с Португалией, Ираном и Марокко.

– Нам нужно наилучшим образом подготовиться к игре с Португалией, – цитирует AS Лопетеги. – Мы должны быть амбициозными и спокойными, сохранять концентрацию. Португальцы действующие чемпионы Европы, у них один из лучших игроков в истории футбола. Сейчас там выросло отличное поколение. Также у нас Иран – лучшая команда Азии и Марокко – лучшая команда года в Африке.