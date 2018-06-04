Хулен Лопетеги: "Испании не хватило реализации моментов"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги остался доволен товарищеским матчем со Швейцарией (1:1). По его словам, не хватило только реализации моментов.

– Тут все зависит от каждой конкретной игры, – цитирует AFP Лопетеги. – Не так давно мы шесть мячей забивали. Тяжелее всего создавать голевые моменты, и в этом плане команда хорошо поработала. Мы не использовали их так хорошо, как могли бы. Но темп игры, качество футбола мне понравились. Это положительные моменты, которые нужно закрепить. Швейцария сильна, но мы много угрожали ее воротам. При этом самой ей не дали шансов.