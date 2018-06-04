Хулен Лопетеги: "Игра Иньесты на фантастическом уровне"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что полузащитник команды Андрес Иньеста не снизил уровня своей игры. Напомним, после окончания сезона хавбек перешел из "Барселоны" в японский "Виссел Кобе". Он принял участие в последнем товарищеском матче Испании со Швейцарией (1:1).

– Он заслужил своей карьерой большое уважение со стороны болельщиков, – цитирует AFP Лопетеги. – Андрес показал свою ценность. И сейчас его игра на фантастическом уровне. Мы заменили его в этом матче, чтобы попробовать других игроков. Это план подготовки к чемпионату мира.