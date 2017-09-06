Хулен Лопетеги: "Хотели показать серьезную игру против Лихтенштейна и быстро убили интригу в матче"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после победы над Лихтенштейном (8:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что его команда сделала то, что должна была. Он также добавил, что после второго гола сборная играла в свой футбол.

- Конечно, между нашими сборными огромная разница, поэтому мы просто сделали то, что должны были, - приводит Football Espana слова Лопетеги. - Хотели показать серьезную игру и быстро убили интригу в матче. Все стало понятно сразу после гола Рамоса. Потом мы забили второй гол, он успокоил ребят и придал им уверенности, после этого мы играли в свой футбол. У нас должны быть 2-3 тактики на все возможные случаи, это сделает нашу сборной уникальной.

Испанцы продолжают занимать первое место в группе G. На их счету 22 очка, у занимающей вторую строчку Италии (19 баллов).