Художники вернут граффити Черчесова "отрезанный" палец

Граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в Санкт-Петербурге будет исправлено, сообщил соавтор граффити и руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff Артем Бурж.

- По моей информации, со вчерашнего дня у Черчесова (на портрете) отсутствует указательный палец, который как бы отрезан, - цитирует руководителя проекта "Р-Спорт". - Мы обязательно будем что-то с этим делать, но что именно, пока не придумали

Портрет главного тренера российской сборной появился на стене после победы России в матче ЧМ-2018 со сборной Египта (3:1). Художники HoodGraffTeam работали над изображением совместно с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Рядом с портретом они также нанесли строчку из песни артиста - "Ты просто космос, Стас". После этого неизвестные "отрезали" указательный палец на руке.

На ЧМ-2018 россияне дошли до 1/4 финала, где уступили сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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