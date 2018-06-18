Художница из Санкт-Петербурга нарисовала портрет Салаха. Грудью

Ирина Романовская, художница из Санкт-Петербурга, нарисовала портрет форварда сборной Египта Мохамеда Салаха. Девушка известна нетривиальным методом выполнения работ - она нарисовала 26-летнего игрока грудью.

- Знаменитого египетского футболиста Салаха нарисовала грудью, - написала Романовская на своей странице ВКонтакте. - Я слежу за футболом и отмечаю в своих необычных картинах только самых выдающихся футболистов.



Игра Салаха впечатляет и вдохновляет, у знаменитого спортсмена отмечаю свой стиль игры и феноменальные способности.



Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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