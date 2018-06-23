Хуан Себастьян Верон: "Я удивлен, почему в сборной Аргентины нет Икарди"

Бывший капитан сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон не понимает, почему в сборной нет Мауро Икарди. Форвард "Интера" не был приглашен на ЧМ-2018.

– Со стороны трудно судить об этом, – цитирует Football Italia Верона. – Мне нужно бы проникнуть в голову Сампаоли. Но я на самом деле удивлен, почему автор стольких голов в составе "Интера" не попал на чемпионат мира. Кто забивает много голов, должен быть в составе. Только Сампаоли знает причину, по которой его там нет.

Надеюсь, что Аргентина все же выйдет в плей-офф. Ситуация непростая, но с ней можно справиться. Что происходит с Месси? Только он сам знает. Надеюсь, он может оживить команду и повести ее за собой. Один игрок самостоятельно судьбу сборной решить не сможет.

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