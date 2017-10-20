Хуан Себастьян Верон: "Сборная Аргентины не может зависеть от Месси"

Бывший капитан сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон считает, что сейчас команда слишком зависит от Лионеля Месси. По его словам, нельзя допускать, чтобы аргентинцы попадали на чемпионат мира лишь в последнем туре отбора, как это случилось с ЧМ-2018.

– Это не должно повторяться, на это нужно обратить внимание, – цитирует Ole Верона. – Мы не Германия, Швейцария, Бельгия, Португалия или Испания. Мы – Аргентина. У нас много хороших игроков. Мы не можем зависеть от Месси, каким бы отличным он ни был в своей лучшей форме. Мы должны требовательнее относиться к остальным игрокам. Я не могу себе представить, что случилось бы, не попади мы на чемпионат мира. Даже не хочу об этом думать. Критика не так страшна, как отсутствие уважения.