Хуан Пабло Сорин: "Сборная России заслужила высоких оценок"

Экс-капитан сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин считает, что сборная России​ заслужила высоких оценок по итогам чемпионата мира-2018. Россияне по пенальти проиграли Хорватии в 1/4 финала.

– Как вы оцениваете уровень организации чемпионата мира в России?

– На данный момент я могу сказать, что это очень хороший чемпионат мира, - цитируют "Известия" Сорина. - Именно такую оценку я поставлю России. Первая фаза, как я ее называю, прошла просто замечательно. Я имею в виду то, как были проведены групповые игры и матчи плей-офф. Теперь самое главное, на что я всегда обращаю внимание, – как турнир повлияет на развитие страны в целом и развитие футбола в частности.

– А что скажете о выступлении сборной России?

– У вас была видна командная игра и боевой дух. Ни один специалист в мире не скажет, что игра сборной России зависит от выступления того или иного футболиста. Россияне могли играть в полуфинале, но футбольная лотерея решила иначе. Тем не менее команда заслужила высоких оценок.

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