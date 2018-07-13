Хуан Пабло Сорин: "Мои симпатии в финале ЧМ-2018 на стороне французов"

Экс-капитан сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин будет на стороне сборной Франции в финальном матче чемпионата мира-2018. Также он уверен, что французов ждет светлое будущее, даже если турнир выиграет Хорватия.

– Кто фаворит финального матча ЧМ-2018?

– Мои симпатии на стороне французов, - цитируют "Известия" Сорина. - Очень уж пугающе выглядит их новое поколение игроков. Многие сравнивают их с командой 1998 года, но я спешу всех расстроить. Даже в случае поражения в финале они могут достичь большего. И как команда, и как отдельные игроки.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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