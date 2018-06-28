Хуан Кинтеро: "Рано ликовать. Мы еще ничего не выиграли"

Полузащитник сборной Колумбии Хуан Кинтеро отметил, что команде нельзя расслабляться после победы над Сенегалом (1:0). Благодаря этой победе, колумбийцы гарантировали себе первое место в группе Н чемпионата мира и вышли в плей-офф.

- Рано ликовать, надо думать о следующем матче, мы еще ничего не выиграли, - цитирует "Р-Спорт" Кинтео. - Мы все надеемся, что наша команда добьется успеха на этом чемпионате. Сегодня нам было очень нелегко. Сенегальцы играют жестко, но и мы готовы на все ради своей страны. Что касается следующего соперника - Бельгия это будет или Англия, то гадать смысла нет, на этой стадии простых соперников не бывает.

Соперник колумбийцев по 1/8 финала турнира в эти минуты определяется в матче Англия – Бельгия. Идет второй тайм.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты