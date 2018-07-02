Хуан Карлос Осорио: "Возможность играть против Бразилии показывает, что у Мексики хорошее поколение"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио после поражения от Бразилии (0:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2018 похвалил своих подопечных за выступление на турнире.

- Возможность играть на таком уровне против такой команды, как Бразилия, показывает, что в сборной Мексики - хорошее поколение, - цитирует официальный сайт ФИФА Осорио. - Но у нас нет такого качества, какое есть у соперника в атаке. Мы смогли показать сбалансированную игру, и это позитивно говорит о команде и нашем стиле. Нам надо продолжать развиваться, и мы надеемся, наши игроки будут уезжать в Европу, где каждый уик-энд у них может быть возможность играть против лучших клубов мира, и тогда наша сборная будет прогрессировать.

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