Хуан Карлос Осорио: "В матче с Кореей Мексике нужно сыграть так, словно это последняя игра"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио подчеркнул, что его команде нельзя расслабляться в заключительном туре группового турнира чемпионата мира-2018 против Швеции. Мексиканцы выиграли два стартовых матча - у Германии (1:0) и Кореи (2:1) - и близки к выходу в плей-офф.

- Мы не должны почивать на лаврах после двух побед, - цитирует "Р-Спорт" Осорио. - В следующей игре нам надо сыграть так, словно это последняя игра чемпионата. В нашей сборной прекрасные, исключительные игроки. Меня очень порадовала поддержка наших болельщиков на сегодняшнем матче. Не так много болельщиков других стран так громко и ярко поддерживают свои команды.

Мы пока играем на чемпионате мира очень хорошо, мы выдали два очень хороших матча. Мы больше внимания уделили матчу с Кореей, чем с Германией. Когда играешь против соперника, у которого нет большой футбольной истории, кажется, что можно играть расслабленно. Но я говорил команде, что надо концентрироваться на каждой команде. Мы очень хорошо начали матч против корейцев. При этом сегодня соперник создал немало моментов у наших ворот, мы недостаточно агрессивно играли впереди.

Мы заслужили эту победу и хотим поделиться победой с нашими болельщиками. Мы гордимся тем, что у нас хороший план подготовки, начавшийся еще в ноябре прошлого года. Надо хорошо восстановиться перед третьим матчем, это крайне важный матч для нас.

Мексика - Швеция: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)