Хуан Карлос Осорио: "В футболе не надо заниматься актерским мастерством"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио после поражения своей команды от Бразилии (0:2) в 1/8 финала чемпионата мира заявил, что судьи благоволили сопернику. По мнению 56-летнего специалиста, арбитры фиксировали фолы, которых не было.

- Я думаю, что мы неплохо сыграли сегодня, в основном мы контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока, – цитирует ТАСС Осорио. – Мы потеряли стиль из-за судейства, игру часто останавливали, и это плохо для темпа. Был момент остановки на четыре минуты, это плохо для футбола. Я не думаю, что надо заниматься актерским мастерством в футболе.

Интенсивность сократилась из-за судейства, много остановок, много симуляций. Говорю ли я о Неймаре? Я не упоминал его, это лишь ваша интерпретация.

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