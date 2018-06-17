Хуан Карлос Осорио: "При всем уважении к Германии, мы доминировали на поле в первом тайме"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио после победы над Германией объяснил, что выиграть у немцев удалось за счет плана, разработанного еще шесть месяцев назад, передает из "Лужников" корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- За счет чего победили? Как себя чувствуете после этого исторического успеха над действующими чемпионами?

- У нас был определенный тактический план, который мы разработали еще шесть месяцев назад. Потом случились травмы игроков, пришлось вносить изменения. У нас всегда было два быстрых игрока на флангах – например Лосано. Нам удалось грамотно обороняться, а впереди мы использовали контратаки и создавали Германии проблемы. При всем уважении к сопернику, считаю, что до перерыва мы доминировали. После перерыва немцы постарались вернуться в игру, но мы готовились и к такому сценарию. Были готовы к тому, что играть придется против Марио Гомеса, перестроились. Мы даже почти забили второй гол. Я очень доволен. Наши молодые футболисты – будущее мексиканского футбола.

Посвящаю результат всем нашим замечательным мексиканским болельщикам, которые приехали в огромном количестве в Россию, а также тем фанатам, которые поддерживают удаленно.

- То есть вы поняли, в чем секрет Германии?

- Главная заслуга принадлежит игрокам. Многие из них выступают в ведущих чемпионатах Европы, делятся опытом с партнерами. Футболисты были мужественными, оборонялись сердцем и душой, поэтому заслуживают глубокого уважения. Мы заслужили наш успех. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Сборная Мексики одержала победу над Германией со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира-2018.