Хуан Карлос Осорио: "Оргии? Внутри команды мы хотим говорить только о футболе"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио заявил, что в команде не обсуждают слухи о массовой оргии игроков сборной. Ранее форвард Хавьер "Чичарито" Эрнандес опроверг информацию о том, что команда устроила оргию с 30 проститутками.

- Объяснения Эрнандеса, который говорил от лица своей команды, показывает, что вся команда едина, - цитирует Goal.com Осорио. - Надеюсь, что команда покажет это на поле. Мы хотим говорить только о футболе.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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