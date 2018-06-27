Хуан Карлос Осорио: "Мексика вышла в плей-офф, но поражение неприятно"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио подчеркнул, что его команда плохо провела матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:3). Несмотря на поражение, мексиканцы вышли в плей-офф благодаря победе Кореи над Германией (2:0).

- Мы вышли, потому что обыграли Германию и Корею, но все-таки мне неприятно это поражение, - цитирует официальный сайт ФИФА Осорио. - Последние три минуты я думал о том, что нам не удалось хорошо сыграть в обороне. Мы просто не справились с соперником Если бы мы не прошли дальше, я бы принял это, потому что мы сегодня слишком увлеклись. Это урок, и я принимаю его.