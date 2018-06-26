Хуан Карлос Осорио: "Мексика имеет все шансы обыграть Швецию"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио отметил, что команда имеет все шансы на победу в матче группового турнира чемпионата мира по футболу против команды Швеции.

Встреча команд пройдет 27 июня в Екатеринбурге.

- Сборная Швеции - замечательная команда, у них есть Гранквист и другие выдающиеся игроки, - цитирует ТАСС Осорио. - Слаженная команда, хорошие полузащитники, которые поддерживают четверку защитников, а также замечательные страйкеры. Сборная Швеции - высококонкурентная команда, поэтому завтра будет сложная игра. У нас есть все шансы выиграть этот матч.

После двух туров сборная Мексики лидирует в группе F (6 очков), за ней располагаются команды Германии (3), Швеции (3) и Кореи (0).

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты