Хуан Карлос Осорио: "К матчу против Швеции будем готовиться по максимуму"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио после победы над Германией не стал отвечать на вопрос, считает ли он теперь свою команду фаворитом в борьбе за первое место в группе, передает из "Лужников" корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Карлос Вела стал одним из лучших в первом тайме. Почему заменили его?

- Он играл перед двумя полузащитниками, Хедирой и Кроосом, должен был разрывать их связь. Ему это удалось, он выдавал замечательные передачи. Мы хотели, чтобы он отработал с максимальной самоотдачей 60 минут. А потом пришлось его заменить.

- Можно ли считать Мексику теперь фаворитом на первое место в группе?

- Мы играли очень хорошо сегодня, но Швеция – крепкий орешек. В 2002-м мы встречались с ней, имеем опыт. Она выбила Италию в стыковых матчах. Так что нужно готовиться по максимуму. После этой игры и посмотрим, чего сможем добиться. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Сборная Мексики одержала победу над Германией со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира-2018.