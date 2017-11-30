Хуан Карлос Осорио: "Хотим сыграть на ЧМ-2018 с командой, действующей от обороны"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио подчеркнул, что команда отрабатывает разные варианты тактики в зависимости от соперников на чемпионате мира-2018. 1 декабря в Московском Государственном Кремлевском дворце состоится жеребьевка ЧМ-2018, которую проведут Гари Линекер и Мария Командная. Мексика попала во вторую корзину.

- Судьба жеребьевки не в наших руках, и нам нужно будет готовиться к тем, кто попадется в группу, - цитирует официальный сайт ФИФА Осорио. - Могу сказать одно: есть определенные стили, которые мы пытаемся адаптировать. Мы бы хотели встретиться с командами, которые строят игру от обороны. Уверен, нам попадется как минимум одна подобная. Есть те, кто уделяет больше внимания физическому состоянию. К ним нам тоже нужно адаптироваться.