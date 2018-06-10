08:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хуан Карлос Осорио: "Эррера хотел отказаться от участия в чемпионате мира? Он рад этому"


Главный тренер сборной Мексики  Хуан Карлос Осорио опроверг слухи о том, что полузащитник Эктор Эррера хотел отказаться от участия в чемпионате мира из-за скандала после товарищеского матча со сборной Шотландии (1:0). После этой игры восемь футболистов мексиканской команды устроили вечеринку с тридцатью проститутками.

– Я не знаю, что такое говорят про Эрреру, – цитирует A Bola Осорио. – Я с ним разговаривал, он очень рад поехать на чемпионат мира. Ему удалось уладить все проблемы, он хорошо тренировался и показывает отличную форму. Мы рассчитываем на него.

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