Хуан Антонио Пицци: "Месси и Аргентина - первые кандидаты на победу на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци на пресс-конференции перед матчем открытия ЧМ-2018 против России, пожелал успеха новому главному тренеру испанской команды Фернандо Йерро и отметил, что Месси и Аргентина - главные претенденты на победу в турнире.

- Сегодня был уволен главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. Ваше мнение? - вопрос Пицци.

- Я не знаю деталей, но, глядя на то, что произошло, желаю успеха Фернандо Йерро. Надеюсь, он сможет найти выход из этой ситуации.

- На ваш взгляд, как проведет чемпионат мира сборная Аргентины и Лионель Месси?

- Это первые кандидаты на победу, как и всегда.

- Чего вы ждете от команды Египта? Особенно, если Мохамед Салах не сможет принять участие в первом матче.

- В мире спорта тяжело делать прогнозы. Никто никогда не знает, что может произойти. (Егор БЫЧКОВ)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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