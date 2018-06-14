Христо Стоичков: "Полагаю, что мы увидим самый лучший футбольный чемпионат в истории"

Обладатель "Золотого мяча" Христо Стоичков отметил, что ждет от чемпионата мира сюрпризов и хорошей игры. По его словам, победу в турнире одержит европейская сборная, хорошие шансы имеют команды Германии, Франции и Бельгии.

- Жду от чемпионата мира много неожиданностей и хорошего футбола, - отметил Стоичков в интервью газете "Труд". - Судьба дала мне возможность играть 10 матчей на чемпионате мира, в которых забил 6 мячей. Сейчас смотрю на первенство со стороны, чувствую себя комфортно и радуюсь, когда вижу что-то новое. Жду от этого первенства неожиданностей, полагаю, что по меньшей мере одна команда, которая сегодня не находится среди фаворитов, сделает нечто, что заставит о ней много говорить, однако наиболее интересна мне "группа смерти", где играют Германия, Швеция, Мексика и Корея.

Россия одна из стран, которая провела зимнюю и летнюю Олимпиады, этап "Формулы-1" и сейчас великолепно организовала футбольный чемпионат мира. Был на жеребьевке в Кремле и оценил огромный масштаб события, благодаря правительству и, прежде всего, президенту Владимиру Путину. Полагаю, что мы увидим самый лучший футбольный чемпионат в истории.

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