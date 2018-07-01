Христо Стоичков: "ФИФА делает все возможное, чтобы в финале ЧМ-2018 играли европейские сборные"

Бывший капитан сборной Болгарии, обладатель "Золотого мяча"-1994 Христо Стоичков похвалил сборную Хорватии за успешное выступление в групповом турнире чемпионата мира-2018. Хорваты выиграли все три матча и заняли первое место в группе. Также Стоичков выразил мнение, что ФИФА специально пытается "вытащить" в финале европейские сборные.

– Хорватия показала очень хороший футбол, я аплодирую ее игрокам, - цитирует RT Стоичкова. - В первую очередь здесь можно говорить о действиях Ивана Ракитича и Луки Модрича, которые выходят на поле, чтобы побеждать, и не зависят от обстоятельств. Они никогда не скажут, что потерпели поражение, потому что их соперником был партнер по клубу, как это делают остальные.

– Что скажете об итогах группового этапа?

– Посмотрим, что будет происходить в плей-офф, однако сейчас могу отметить, что некоторые сборные вели себя неуважительно по отношению к футболу. В качестве примера могу привести Францию и Данию. Но ситуация такова, что у проигравшего становится больше шансов дойти до финала. И это никак нельзя назвать правильным.

– Какие сборные сразятся за главный трофей в финале турнира?

– Здесь существует множество разных факторов, главный из которых заключается в том, что ФИФА делает все возможное, чтобы именно европейские команды дошли до данной стадии мундиаля. Европа всегда была в приоритете у футбольных организаций.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей