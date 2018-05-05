Христо Стоичков: "Думаю, ЧМ-2018 выиграет европейская сборная"

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Болгарии Христо Стоичков выразил уверенность, что чемпионат мира-2018 пройдет на высшем уровне. Также обладатель "Золотого мяча"-1994 предположил, что турнир, скорее всего, выиграет европейская команда.

- Знаю менталитет этих людей, видел как они трудятся. Они хотят провести лучший чемпионат мира. Не сомневаюсь, что господин Путин сделает все возможное, чтобы все прошло на высшем уровне, - цитирует ТАСС Стоичкова. - Думаю, что чемпионом станет европейская команда, большие шансы есть у сборных Испании и Германии, не будем забывать и Францию, которая имеет очень молодую команду, с классными футболистами. Вслед за ними претендентами являются сборные Аргентины и Бразилии.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей