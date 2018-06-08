Хосеп Гвардьола: "Хотел бы, чтобы чемпионат мира выиграла Аргентина"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола назвал фаворитов чемпионата мира-2018 и рассказал о своих персональных симпатиях. Ранее специалист заявлял, что хотел бы стать тренером какой-либо национальной команды, но еще молод для этого.

- Я бы хотел, чтобы чемпионат мира выиграла сборная Аргентины, - приводит Sport1.de слова Гвардьолы. – Если говорить о фаворитах, то судьба трофея всегда решается между Англией, Бразилией, Аргентиной, Испанией и Германией.

На чемпионате мира Аргентина сыграет в группе D с командами Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).