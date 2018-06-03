Хосеп Бартомеу: "Надеюсь, Месси выиграет чемпионат мира"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу выразил надежду, что нападающий каталонского клуба и сборной Аргентины Лионель Месси сможет стать чемпионом мира. На групповом этапе предстоящего ЧМ-2018 Аргентина встретится с Исландией, Хорватией и Нигерией.
– Надеюсь, Лионель Месси сможет выиграть мировое первенство, – приводит слова Бартомеу Antena 3. – Он является лучшим игроком в истории. Надеюсь, ему удастся исполнить свою мечту.
30-летний аргентинец – серебряный призер чемпионата мира-2014.
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