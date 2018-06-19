Хосе Пекерман: "Япония играла лучше Колумбии"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман отметил, что сборная Японии играла лучше его команды в матче группового турнира ЧМ-2018. Колумбийцы уступили со счетом 1:2, играя с третьей минуты встречи в меньшинстве.

– Когда теряешь игрока в течение первых трех минут, это непросто, но нам удалось справиться с этим, – цитирует "Р-Спорт" Пекермана. – Мы даже сравняли счет в меньшинстве. Но Японии удалось адаптироваться к ситуации, им удалось забить, потому что они играли лучше.

Но мы справимся с этим поражением и покажем все, что на что мы способны, в следующих двух матчах.

Во втором тайме мы рассчитывали атаковать за счет действий Карлоса Бакки и Хамеса Родригеса, потому что (Хуан) Кинтеро устал после работы в первом тайме. У нас были варианты организовывать атаку, но когда у тебя 10 человек вместо 11, это значит, у тебя не хватает одного в середине. Вилмара Барриоса я выпустил и отдал ему атакующие функции. Нам удавалось долгое время сохранять счет ничейным. Мы проиграли из-за усталости. Японцы были свежими.

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