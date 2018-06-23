Хосе Пекерман: "Я вижу только пользу от внедрения VAR"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман поддержал внедрение системы видеоповторов в футболе. Чемпионат мира в России стал первым мировым первенством, на котором применяется технология VAR.

- Я вижу только пользу от внедрения новой системы, - цитирует ТАСС Пекермана. - Мы всегда стремимся интегрировать технологии, которые помогают нашим футболистам. Технологии быстро развиваются, и футбол тоже. Сейчас очень интересное время, и многому в вопросе использования современных технологий еще предстоит научиться, но уже сейчас понятно, что это вносит позитивный вклад в футбол.

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