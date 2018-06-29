10:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хосе Пекерман: "Я очень беспокоюсь за Хамеса"


Главный тренер сборной Колумбии  Хосе Пекерман признался, что не знает, какого рода повреждение у Хамеса Родригеса. Он подчеркнул, что заменил его на 30-й минуте матча с Сенегалом (1:0) именно по состоянию здоровья.

– Я очень беспокоюсь за Хамеса, – цитирует AFP Пекермана. – Это непростой момент для нашей команды. Он нормально тренировался до игры. Ничто не предполагало, что с ним может что-то случиться. Я не знаю, что с ним.

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